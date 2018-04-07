На улице Ивановской в Пензе подтопило дома, построенные в охранной зоне коллектора ЖКХ

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Три частных дома на улице Ивановской в Пензе оказались частично подтоплены в период активного таяния снега.

Фото: Penza-gorod.ru

«Талые воды с полей Пензенского района зашли в город «Спутник», а оттуда — на улицу Ивановскую. Частично подтопило три частных дома», — проинформировал начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов мэра Виктора Кувайцева, выехавшего на место в минувшую пятницу, 6 апреля.

Он уточнил, что воду откачивают с помощью мотопомп специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и пожарно-спасательного центра.

Виктор Кувайцев поручил оказать всестороннюю помощь жителям подтопленных домов и при необходимости предложить им разместиться в пункте временного пребывания.

«Бригадам в условиях круглосуточной работы обеспечьте горячее питание», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, положение усугубляет то, что проблемные дома находятся в охранной зоне канализационного коллектора, который в период паводка переполняется, в результате чего сточные воды оказываются на поверхности.

Всего в Пензе 6 апреля в противопаводковых мероприятиях были задействованы 48 человек и 21 единица техники.