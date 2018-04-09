«Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. ФГБУ «Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

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«На сегодняшний день приток воды в Пензенское водохранилище составляет 189 кубометров в секунду, сброс увеличен до 240 кубометров в секунду», — сказали в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что в целях безаварийного пропуска воды по реке Суре организовано взаимодействие персонала «Сурского гидроузла» и гидротехнического сооружения ТЭЦ-1 путем пропуска воды через плотину — 240 кубометров в секунду.

«На месте образовавшего затора на реке Ардым — между автомобильным Бригадирским и железнодорожным мостами — за истекшие сутки подъем уровня воды в реке способствовал размыву ледового затора», — отметили в мэрии.