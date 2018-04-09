EN
17:30:25 Понедельник, 9 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка

17:06 | 09.04.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. ФГБУ «Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

«Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день приток воды в Пензенское водохранилище составляет 189 кубометров в секунду, сброс увеличен до 240 кубометров в секунду», — сказали в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что в целях безаварийного пропуска воды по реке Суре организовано взаимодействие персонала «Сурского гидроузла» и гидротехнического сооружения ТЭЦ-1 путем пропуска воды через плотину — 240 кубометров в секунду.

«На месте образовавшего затора на реке Ардым — между автомобильным Бригадирским и железнодорожным мостами — за истекшие сутки подъем уровня воды в реке способствовал размыву ледового затора», — отметили в мэрии.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе интересующегося криптовалютой мужчину обманули на 100 тыс. рублей В Пензе ветераны просят вернуть парку «Олимпийский» название «Комсомольский»
«Дамате» заинтересована во внедрении инновационных технологий — Станислав Варич В Наровчатском районе прорвало плотину
Иван Белозерцев предложил закладывать в бюджете деньги на арт-объекты Иван Белозерцев считает, что в Пензе не чувствуется атмосфера ЧМ по футболу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама