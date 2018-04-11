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В Нижнеломовском районе уровень воды пошел на спад

12:12 | 11.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Уровень воды в подтопленных населенных пунктах Нижнеломовского района Пензенской области за сутки упал на 20 см к 7.00 среды, 11 апреля.

В Нижнеломовском районе уровень воды пошел на спад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона, вода перестала прибывать и в Сердобском районе — ледостава на гидротехнических сооружениях нет.

«Паводковая ситуация в регионе находится под контролем. Сил и средств для осуществления мероприятий по контролю и устранению проблем паводковой ситуации достаточно», — прокомментировал заместитель начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Вячеслав Градов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на территории Нижнеломовского района Пензенской области с 00.01 понедельника, 9 апреля, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с высоким уровнем половодья на реках, достигшим критерием опасного явления.

Границами зоны ЧС определены город Нижний Ломов, Атмисский, Большехуторский, Верхнеломовский, Виргинский, Голицынский, Кривошеевский, Кувак-Никольский, Норовский, Ново-Пятинский и Усть-Каремшинский сельсоветы.

По данным на утро 10 апреля в зоне подтопления находились четыре населенных пункта Нижнеломовского района — Пешая Слобода, Норовка, Большой Мичкас и Нижний Ломов.

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