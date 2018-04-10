Четыре населенных пункта Нижнеломовского района находятся в зоне подтопления — МЧС Общество

Нижний Ломов, 10 апреля 2018. PenzaNews. Четыре населенных пункта Нижнеломовского района Пензенской области — Пешая Слобода, Норовка, Большой Мичкас и Нижний Ломов — находятся в зоне подтопления в связи с активным таянием снега по данным на 9.00 вторника, 10 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что, по данным гидрологического поста на реке Ломовке, уровень воды составляет 320 см при критическом показателе 456 см.

«В результате прохождения паводка погибших и пострадавших нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Организована охрана общественного порядка и противопожарная безопасность», — сказали в управлении.

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В пресс-службе добавили, что в зоне ЧС работают силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в составе 65 человек и 31 единицы техники, в том числе 12 плавсредств.

На территории Нижнеломовского района Пензенской области с 00.01 понедельника, 9 апреля, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с высоким уровнем половодья на реках, достигшим критерием опасного явления.

Границами зоны ЧС определены город Нижний Ломов, Атмисский, Большехуторский, Верхнеломовский, Виргинский, Голицынский, Кривошеевский, Кувак-Никольский, Норовский, Ново-Пятинский и Усть-Каремшинский сельсоветы.