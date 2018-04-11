EN
17:23:22 Среда, 11 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы предложил разработать варианты ограждений для частных домов

14:10 | 11.04.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову обеспечить разработку образцов ограждений для частных домов и организаций.

Мэр Пензы предложил разработать варианты ограждений для частных домов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это позволит сделать наш город не только чистым, но и более красивым», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в среду, 11 апреля.

При этом он отметил, что многие жители уже поддерживают единообразие в цветовой гамме.

Мэр поставил задачу перед районными администрациями уточнить объем работ, необходимых для восстановления и приведения в порядок ограждений и заборов.

«Особое внимание следует уделить частному сектору. Заставить, конечно, никого нельзя, но поговорить с домовладельцами, призвать тех, кто еще не приступал к весенней уборке своих участков, начать работу, можно», — отметил Виктор Кувайцев.

Он также поручил оказать помощь в восстановлении ограждений тем, у кого нет для этого средств, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Загрузка...
Читайте также
Определены масштабы ямочного ремонта на дорогах регионального и межмуниципального значения Гендиректор АО «Вазерское» осужден за налоговое преступление
В районе Саловки затопило дорогу Маточное поголовье завезут на свиноводческий комплекс «Лопатинского бекона» в апреле
В Пензе течением унесло часть понтонного моста Роспотребнадзор проверил пензенские гостиницы в преддверии ЧМ по футболу
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама