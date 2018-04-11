Мэр Пензы предложил разработать варианты ограждений для частных домов ЖКХ

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову обеспечить разработку образцов ограждений для частных домов и организаций.

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«Это позволит сделать наш город не только чистым, но и более красивым», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в среду, 11 апреля.

При этом он отметил, что многие жители уже поддерживают единообразие в цветовой гамме.

Мэр поставил задачу перед районными администрациями уточнить объем работ, необходимых для восстановления и приведения в порядок ограждений и заборов.

«Особое внимание следует уделить частному сектору. Заставить, конечно, никого нельзя, но поговорить с домовладельцами, призвать тех, кто еще не приступал к весенней уборке своих участков, начать работу, можно», — отметил Виктор Кувайцев.

Он также поручил оказать помощь в восстановлении ограждений тем, у кого нет для этого средств, сообщает пресс-служба администрации Пензы.