Группа «РКС» купила пензенские компании «Инвестресурс» и «Водоканал» ЖКХ

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Частный оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» приобрел две пензенские компании — ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», размер доли которых в ООО «Горводоканал» составляет 49% и 2% соответственно, с намерением о последующей трансформации договора аренды в концессию.

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Таким образом, «Российские коммунальные системы» начинают производственную деятельность в Пензе в качестве управляющей компании и держателя актива ООО «Горводоканал».

После подписания договора о продаже управление «Горводоканалом» осуществляет компания АО «РКС-Менеджмент», генеральным директором которой является Павел Курзаев.

Руководитель предприятия Александр Авдеев перешел на должность главного управляющего директора, что соответствует принятой на предприятиях группы «РКС» структуре управления.

Комментируя сделку в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензе в среду, 11 апреля, технический директор АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев сообщил, что объем инвестиций в модернизацию водоканала вырастет.

По его словам, в 2018 году на эти цели заложено 295 млн. рублей, в то время как с 2009 по 2017 годы цифра составляла 234 млн. рублей.

На вопрос ИА «PenzaNews» о сумме сделки Павел Курзаев ответить отказался, отметив, что она была «значительной».

В свою очередь главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Авдеев пояснил, что среди основных задач организации — повышение качества и надежности водоснабжения, а также снижение издержек.

По словам вице-мэра Пензы Юрия Ильина, обычно перемены, касающиеся столь крупного игрока на рынке, проходят для муниципалитета болезненно, однако в данном случае этого не произошло.

«Я думаю, […] мы будем действовать как равноправные партнеры [49% доли ООО «Горводоканал» принадлежит МУП по очистке города]», — сказал он.

Замглавы администрации Пензы добавил, что заметен опыт группы «РКС» в сфере ЖКХ, поскольку предложенные варианты развития понятны.

Юрий Ильин подчеркнул также, что считает концессию эффективным решением в сложившихся условиях.

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«РКС» («Российские коммунальные системы») — частная федеральная компания, работающая в сфере ЖКХ.

Основной задачей является развитие коммунальной инфраструктуры российских городов и предоставление качественных услуг потребителям. Реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на модернизацию объектов ЖКХ в регионах.

«РКС» работает в Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях и Карелии. Выручка компании по МСФО за 2017 год составила 32,6 млрд. рублей.

Активы консолидированы в ООО «РКС-Холдинг», функции единоличного исполнительного органа выполняет АО «РКС-Менеджмент», основной акционер — ГК «Ренова».