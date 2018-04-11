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Применение тарифа на подключение остановит рост числа бесхозяйных сетей — Юрий Ильин

20:39 | 11.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Применение тарифа на подключение, который фактически избавит застройщиков от необходимости самостоятельно вести коммуникации к новым многоквартирным домам, позволит остановить рост числа бесхозяйных сетей. Такое мнение высказал заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин.

Применение тарифа на подключение остановит рост числа бесхозяйных сетей — Юрий Ильин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для нас это больная проблема по городу — и сети водоснабжения, и сети теплоснабжения», — отметил он в ходе пресс-конференции в среду, 11 апреля, которая была посвящена теме покупки группой «РКС» двух пензенских компаний — «Инвестресурс» и «Водоканал».

«[...] Застройщик сам строить сети не будет [при применении тарифа на подключение]. В соответствии с техническими условиями, выданными «Горводоканалом», будет разрабатываться проект непосредственно от организации. Застройщик вносит плату за подключение в соответствии с […] мощностью строящегося дома за кубометр. [...] За эти деньги «Горводоканал» строит сети», — пояснил вице-мэр.

Он добавил, что утверждение размера платы находится в компетенции управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

«Сети до отмостки дома становятся собственностью соответствующей организации, которая получила плату за подключение. То есть мы не получаем на участке от точки подключения [...] до многоквартирного дома бесхозяйного имущества, которое через несколько лет придет в негодность, […] и будут бесконечные разборки между собственником и застройщиком, «Горводоканалом» и муниципалитетом. Я думаю, что мы эту процедуру потихонечку будем запускать и по теплоснабжающим организациям прежде всего», — сказал Юрий Ильин, уточнив, что с «Горводоканалом» пилотный проект планируется реализовать в 2018 году.

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