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Промерзание почвы на глубину до двух метров обусловило ход прохождения паводка в регионе

14:01 | 13.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Промерзание почвы на уровне выше многолетних значений обусловило ход прохождения паводка в Пензенской области. Об этом сообщил начальник регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

Промерзание почвы на глубину до двух метров обусловило ход прохождения паводка в регионе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Должен отметить, что промерзание было на территории области от 1,5 до 2 метров», — уточнил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 13 апреля.

Михаил Панюхин добавил, что из-за подъема воды в реках выше критических отметок произошло подтопление 2 тыс. 185 домов в 34 населенных пунктах на территории 14 муниципальных районов.

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По словам начальника управления, в шести районах — Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском — введен режим чрезвычайной ситуации.

«Для ликвидации последствий паводка привлечены 474 человека. Это сотрудники главного управления МЧС, областного ППСЦ, спасательные звенья территориальной подсистемы РСЧС. Всего 145 единиц техники, 80 единиц плавсредств, два беспилотных летательных аппарата», — сообщил он.

Михаил Панюхин напомнил, что в Сердобский и Нижеломовский районы из Самары прибыли по 40 спасателей Волжского спасательного центра.

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