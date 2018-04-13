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Чиновники администрации Пензы во главе с мэром вновь убрались в сквере

18:36 | 13.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники администрации Пензы во главе с мэром Виктором Кувайцевым, как и ровно неделю назад, вышли на уборку сквера имени А.С. Пушкина в пятницу, 13 апреля.

Чиновники администрации Пензы во главе с мэром вновь убрались в сквере

Фото: Penza-gorod.ru

Представители власти подметали пешеходные дорожки, а также собирали мусор и прошлогоднюю листву.

Данная акция состоялась в рамках месячника по благоустройству, который стартовал в конце марта.

Фото: Penza-gorod.ru

«Надеюсь, что до конца апреля мы сможем привести город в надлежащее состояние, и Пенза к майским праздникам будет иметь достойный вид», — отметил Виктор Кувайцев.

Не остались в стороне и представители городской думы.

Среди тех, кто взял в руки грабли, были, в частности, глава Пензы Валерий Савельев, а также его заместитель Николай Тактаров.

Фото: Pgduma.ru

«Приятно внести вклад в наведение чистоты в нашем городе. В весенний день в кругу коллег не только несложно и быстро спорится дело, но еще и радостно, потому призываю всех пензенцев присоединиться к общему делу и принять участие в акции», — сказал Валерий Савельев.

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