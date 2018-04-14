EN
20:48:29 Суббота, 14 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр потребовал избавить Пензу от пыли

13:07 | 14.04.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал навести чистоту на городских дорогах.

Мэр потребовал избавить Пензу от пыли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Большое количество пыли на дорогах после зимы. Ее необходимо убирать в срочном порядке», — сказал он, обращаясь к директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву в ходе совещания в городской администрации в субботу, 14 апреля.

Мэр также заслушал отчеты о работах по восстановлению дорожного покрытия в местах проведения земляных работ и о состоянии заборов.

Виктор Кувайцев поставил задачу перед главами администраций районов Пензы до среды, 18 апреля, проанализировать какое количество конструкций необходимо восстановить и сколько для этого нужно краски.

«21 и 28 апреля состоятся субботники. Всем вместе до майских праздников нужно привести территорию города в порядок», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Загрузка...
Читайте также
Жители Арбеково готовят обращение к мэру Пензы В Пензе «Дизелист» разгромил команду «Батыр» со счетом 6:0 на старте финала НМХЛ
В Пензе будет организована горячая линия по вопросам иммунизации населения Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке авиабилетов в Крым
Неизвестный пожертвовал на мечеть в Пензе 1 млн. рублей В Пензенской области определены все финалисты конкурса «Успешная семья»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама