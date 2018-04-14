Мэр потребовал избавить Пензу от пыли ЖКХ

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал навести чистоту на городских дорогах.

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«Большое количество пыли на дорогах после зимы. Ее необходимо убирать в срочном порядке», — сказал он, обращаясь к директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву в ходе совещания в городской администрации в субботу, 14 апреля.

Мэр также заслушал отчеты о работах по восстановлению дорожного покрытия в местах проведения земляных работ и о состоянии заборов.

Виктор Кувайцев поставил задачу перед главами администраций районов Пензы до среды, 18 апреля, проанализировать какое количество конструкций необходимо восстановить и сколько для этого нужно краски.

«21 и 28 апреля состоятся субботники. Всем вместе до майских праздников нужно привести территорию города в порядок», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.