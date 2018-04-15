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В Пензе создадут и обновят 120 км противопожарных полос

14:47 | 15.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Подрядная организация ООО «Свобода» обустроит и обновит в общей сложности 120 км минерализованных противопожарных полос, отделяющих лесные массивы от населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей и мест отдыха населения.

В Пензе создадут и обновят 120 км противопожарных полос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организация также займется установкой стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, и шлагбаумов на въездах в лесные массивы.

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В рамках снижения негативных последствий от пожаров и обеспечения безопасности малоэтажной застройки с 14 апреля сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы начали мониторинг обстановки в лесных массивах Ахун и на открытых территориях Нефтяника и Зари.

Чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, проводятся межведомственные профилактические рейды, сообщает пресс-служба мэрии.

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