В Пензе создадут и обновят 120 км противопожарных полос ЖКХ

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. Подрядная организация ООО «Свобода» обустроит и обновит в общей сложности 120 км минерализованных противопожарных полос, отделяющих лесные массивы от населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей и мест отдыха населения.

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Организация также займется установкой стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, и шлагбаумов на въездах в лесные массивы.

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В рамках снижения негативных последствий от пожаров и обеспечения безопасности малоэтажной застройки с 14 апреля сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы начали мониторинг обстановки в лесных массивах Ахун и на открытых территориях Нефтяника и Зари.

Чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, проводятся межведомственные профилактические рейды, сообщает пресс-служба мэрии.