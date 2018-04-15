В Сердобском районе остаются подтопленными более 50 домов ЖКХ

Пенза, 15 апреля 2018. PenzaNews. 56 жилых домов остаются подтопленными в Сердобском районе Пензенской области по данным на 15.00 воскресенья, 15 апреля.

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Также на территории этого муниципального образования в зоне паводка остаются 390 участков.

В Иссинском районе остается размыта автодорога.

В пунктах временного размещения находятся 25 человек, из них 10 детей.

В результате прохождения паводка погибших и пострадавших нет. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещей достаточно.

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Проведена авиационная разведка с применением беспилотного летательного аппарата, осуществляется мониторинг уровня талых вод, оказывается адресная помощь населению, организованы лодочные посты, охрана общественного порядка и противопожарной безопасности.

Ведется санобработка, расчистка подворий, колодцев, восстановление заборов.

На помощь в ликвидации последствий весеннего половодья прибыли 40 сотрудников Волжского спасательного центра с восемью единицами техники и тремя плавсредствами.

Всего в зонах чрезвычайных ситуаций работают более 217 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.