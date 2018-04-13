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Панюхин назвал паводковую ситуацию в Сердобском районе одной из сложнейших

14:48 | 13.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин назвал паводковую ситуацию в Сердобском районе одной из сложнейших в регионе.

Панюхин назвал паводковую ситуацию в Сердобском районе одной из сложнейших

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целом по району подтоплено 957 домов, затоплен 131 дом в двух населенных пунктах», — сказал он в ходе совещания в облправительстве в пятницу, 13 апреля.

Михаил Панюхин уточнил, что в зоне паводка оказались 1 тыс. 916 человек, вывезены к родственникам 306, в пункты временного размещения — 25.

По его словам, такие пункты развернуты на базе местной гостиницы, в ФОКе, а также в доме ветеранов.

«Организована жителям доставка продуктов и воды на лодках», — добавил начальник управления.

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Он напомнил, что в Сердобском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Михаил Панюхин пояснил также, что к ликвидации ЧС привлечены спасатели из Пензенской области и из Самары — 40 сотрудников Волжского спасательного центра.

«На утро, по последней информации, уровень воды [в реке Сердобе] понизился на 12 см», — уточнил Михаил Панюхин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области произошло подтопление 2 тыс. 185 домов в 34 населенных пунктах на территории 14 муниципальных районов.

В шести районах — Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском — введен режим чрезвычайной ситуации.

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