В Пензе с 1 июля вырастут тарифы «Горводоканала» на водоснабжение и водоотведение ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Тарифы ООО «Горводоканал» на водоснабжение и водоотведение вырастут в Пензе с 1 июля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В настоящее время тариф на водоснабжение [составляет] 24 рубля 17 копеек, на водоотведение — 15 рублей 65 копеек», — напомнил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 24 апреля.

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Виктор Кувайцев добавил, что увеличение произойдет на 3% и 4% соответственно — тариф на водоснабжение составит 24 рубля 86 копеек, на водоотведение — 16 рублей 26 копеек.

Глава администрации Пензы уточнил, что общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в аренде у организации, составляет 744 км, канализационных — 524 км.

«Ежедневная подача питьевой воды абонентам и потребителям города составляет от 200 до 230 тыс. кубометров, или до 84 млн. кубометров в год», — сказал мэр.