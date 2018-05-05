В Пензе опасную яму у детской площадки засыпали щебнем после огласки в СМИ ЖКХ

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Рабочие менее чем через сутки после критической публикации на сайте ИА «PenzaNews» засыпали щебнем опасный участок дороги во дворе дома №1 на улице Глазунова в Пензе, а заодно — и глубокую яму, образовавшуюся неподалеку от детской площадки.

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В тот же день, как история о мартовском ремонте сетей водоснабжения и апрельском «восстановлении» дороги заинтересовала СМИ, на месте появилась конструкция из досок и сигнальной ленты, призванная предупредить водителей и пешеходов об опасности.

Ровно в 9.00 субботы, 5 мая, самосвал привез во двор щебень, который трое рабочих в оранжевых спецовках старательно распределили по территории, где в начале весны произошла коммунальная авария.

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Затем бригадир группы сел в отечественный легковой автомобиль и попытался утрамбовать насыпь из камней, используя машину вместо катка. Остальные в это время с интересом наблюдали за его действиями.

Проехав несколько раз туда и обратно, мужчина вышел из автомобиля и оценил результаты своих усилий. Вероятно, он остался удовлетворен увиденным, так как вместе с коллегой сел в машину и уехал, а остальные двое рабочих покинули двор пешком.

Однако щебня на этом участке все же осталось много. Буквально через несколько мгновений после окончания «ремонта» автомобилист, который намеревался проехать через двор, оценив высоту горки из камней, предпочел развернуться и выбрать иной путь.

В свою очередь жильцы дома не теряют надежду, что на дороге вновь появится асфальт.