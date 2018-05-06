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В Пензенской области на субботник вышли более 140 тыс. человек

09:01 | 06.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Более 141 тыс. жителей Пензенской области приняли участие в субботнике 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

В Пензенской области на субботник вышли более 140 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Были задействованы свыше 950 единиц различной техники.

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В результате общей работы от мусора очищено более 38о кладбищ общей площадью почти 600 тыс. кв. м, на которых отремонтировано свыше 3,5 тыс. погонных метров ограждения.

На территориях муниципальных образований ликвидированы более 460 свалок мусора общим объемом 2 тыс. 241 кубометр. При уборке территорий было вывезено почти 8 тыс. кубометров мусора.

Также в ходе субботника высажено свыше 2,6 тыс. деревьев и кустарников.

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