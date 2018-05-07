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В Пензе после Дня Победы активизируют уборку во дворах

14:18 | 07.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Работы по уборке внутридворовых территорий должны быть активизированы в Пензе после проведения мероприятий в честь Дня Победы, в преддверии которых коммунальные службы занимаются благоустройством праздничных площадок. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе после Дня Победы активизируют уборку во дворах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас мы должны направить все усилия на то, чтобы достойно встретить и провести торжества, посвященные Дню Победы. После праздников необходимо сосредоточиться на уборке дворовых территорий», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в понедельник, 7 мая.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и главам администраций районов обратить внимание на работу управляющих компаний по сбору и вывозу мусора.

«На субботник 5 мая вышли только работники муниципальных учреждений. На дворовых территориях практически ни одна управляющая компания или ТСЖ не организовали работу. Будем эту ситуацию — теперь уже после 9 мая — исправлять», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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