Андрей Ванин прокомментировал свое назначение и.о. директора филиала «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин прокомментировал ИА «PenzaNews» свое назначение на должность исполняющего обязанности директора структурного подразделения после выхода на пенсию прежнего руководителя Александра Суслова.

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«Основная цель, которая была поставлена — это приведение тепловых сетей города Пензы в нормальное состояние. Просто я имею возможность сравнить тепловые сети Пензы и Саранска и понимаю, что, несмотря на то, что за последние годы было сделано, здесь необходимо сделать еще много и многое», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что приступил к исполнению обязанностей главы филиала в начале мая, при этом по-прежнему является главным инженером.

Отвечая на вопрос о том, избавится ли он в перспективе от приставки и.о., Андрей Ванин пояснил, что этот вопрос находится в компетенции руководства энергохолдинга.

«Я думаю, что идет определенная проверка на прочность — нужно присмотреться к человеку. Это мое личное мнение», — сказал собеседник агентства.

По словам Андрея Ванина, за время работы он накопил богатый опыт, который позволил существенно улучшить показатели деятельности компании в Дзержинске, Кстово и Саранске.

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«Если заниматься, можно чего-то добиться. […] В Пензе нормативная подпитка — 157 тонн [в час]. В предыдущие годы работали всегда с подпиткой под 300 тонн в отопительный сезон, а этот год — где-то 220 тонн. Понятно, что это не норматив, но это меньше, чем было год назад на существенную величину», — отметил и.о. директора филиала, предположив, что при реализации запланированных на этот год мероприятий удастся приблизиться к нормативу.

Андрей Ванин добавил, что такой важный показатель эффективности работы, как подпитка, зависит не только от «Т Плюс», но и от МКП «Теплоснабжение города Пензы».

«Мое глубокое убеждение, что сети должны быть у одного владельца, потому что подпитку разделить у одного хозяина и у другого просто не представляется возможным», — сказал он.

Ванин Андрей Геннадьевич родился в Златоусте Челябинской области в 1964 году.

В 1989 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Электрификация сельского хозяйства». Кандидат технических наук.

В 1989–1993 годах работал инженером по наладке теплотехнического оборудования в управлении «Саранскпусконаладка» мордовского ОиНПО «Прогресс».

В 1993–2002 годах — начальник смены цеха, заместитель начальника производственно-технического отдела, заместитель главного инженера саранских тепловых сетей ОАО «Мордовэнерго».

В 2002–2007 годах — главный инженер ОАО «Мордовская теплосетевая компания».

С 2007 по 2015 годы — главный инженер Мордовского филиала ГК «Т Плюс».

С июля 2015 года — главный инженер Нижегородского филиала ГК «Т Плюс».

В декабре 2017 года был назначен главным инженером филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», а с мая 2018-го также стал исполнять обязанности директора структурного подразделения.