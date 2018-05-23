В стенах аварийного дома на улице 9 Января в Пензе появились новые трещины ЖКХ

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Жильцы аварийного 4-этажного кирпичного дома №11 на улице 9 Января в Пензе проинформировали представителей власти, посетивших объект в ходе выездного совещания 22 мая, о том, что состояние здания продолжает ухудшаться — в стенах начали образовываться новые трещины.

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Оценив состояние подъездов и жилых помещений, мэр Виктор Кувайцев поручил в ближайшие дни организовать повторное обследование дома специализированным предприятием «Фундамент».

Также он распорядился собрать сведения о количестве людей, которые остаются жить в разрушающемся здании, и их праве собственности.

Еще одна тема, которая была затронута в ходе встречи с жильцами, касалась новости о самоликвидации ООО «МУП Октябрьского района», обслуживающего этот дом.

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Виктор Кувайцев поручил провести встречу с директором управляющей компании, чтобы жильцам разъяснили вопросы, касающиеся дальнейшего обслуживания здания, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно данным ГИС ЖКХ, дом №11 на улице 9 Января в Пензе был введен в эксплуатацию в 1937 году. В нем расположено 39 жилых помещений.

Ранее в администрации Пензы пояснили, что в 2010 году межведомственная комиссия признала помещения в здании непригодными для проживания. В 2015 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

При этом в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Пензе на 2013–2017 годы» он не вошел, так как признан аварийным после 1 января 2012 года.