Получившие маневренное жилье переселенцы с Кулибина не желают уезжать из санатория Общество

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Некоторые граждане, на время переселенные в пензенский санаторий имени В.В. Володарского из разрушающегося многоквартирного дома №10 на улице Кулибина, не желают покидать лечебно-профилактическое учреждение, хотя уже получили ключи от маневренного жилья. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть семьи, у которых на руках постановление о заселении, ключи от жилья, а они продолжают проживать в санатории, потому что там бесплатное питание и так далее. Это не дело», — отметил глава администрации города в ходе осмотра маневренного фонда в минувший понедельник, 21 мая.

Он поставил задачу в сжатые сроки завершить косметический ремонт комнат и установить дополнительное оборудование на общей кухне.

Виктор Кувайцев также поручил начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину еще раз напомнить временным постояльцам санатория о необходимости переселиться в маневренный фонд.

«Примите действенные меры для того, чтобы в ближайшие дни закончить подготовку комнат и переселить жильцов аварийного дома, которые в настоящее время находятся в санатории Володарского», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Читайте также

В Пензе до сих пор не смонтировано ограждение вокруг разрушающегося дома на улице Кулибина

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аварийный дом №10 на улице Кулибина, где 3 апреля произошло очередное обрушение кирпичной кладки, покинули все его жильцы. Часть из них разместилась в маневренном фонде, у родных или на съемных квартирах, а остальных на время перевезли в санаторий имени В.В. Володарского.

Там для людей организовано бесплатное трехразовое питание, при этом блюда можно выбрать из меню на свой вкус. Также им доступна библиотека, детская игровая комната и бассейн при наличии справки об отсутствии заболеваний и противопоказаний.

Для доставки постояльцев из Ахун в Заводской район, где многие из них работают, а дети учатся, выделен бесплатный автобус.