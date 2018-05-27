Трубы для восстановления водоснабжения в Нефтянике купят на средства резервного фонда ЖКХ

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. Денежные средства из резервного фонда будут выделены на приобретение труб для выполнения ремонтных работ в поселке Нефтяник города Пензы с целью восстановления холодного водоснабжения. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе выезда на место в воскресенье, 27 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Он поручил управлению ЖКХ Пензы совместно с МУП «Заря» провести соответствующие работы на следующей неделе.

«Такая ситуация [отсутствие холодной воды в части поселка с лета 2017 года] стала возможна из-за безответственного отношения предыдущего руководства МУП «Заря». Сейчас приняты меры для оздоровления финансовой ситуации», — отметил Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что жителей необходимо обеспечить питьевой водой.

«Тем более что все потребители здесь аккуратно оплачивают счета за коммунальные услуги», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.