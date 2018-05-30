Верховный суд счел законным включение трех домов на улице Антонова в программу капремонта ЖКХ

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Верховный суд РФ оставил без изменения решение Пензенского областного суда от 30 ноября 2017 года, которым было отказано в удовлетворении требований ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть №70855)» об исключении из принятой в 2014 году региональной программы капремонта домов №56, №58 и №62 на улице Антонова в Пензе, построенных в рамках программы уничтожения химоружия.

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Как отмечается в материалах дела, эти дома были возведены с целью предоставления служебных жилых помещений гражданам, занятым на работах с химическим оружием. Они отнесены к специализированному жилищному фонду, закреплены за административным истцом на праве оперативного управления и входят в состав объекта по уничтожению химоружия.

По мнению учреждения, на него была незаконно возложена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества. Однако облсуд с этим не согласился.

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На данное решение ФБУ «ФУ БХУХО при Минпромторге России» была подана апелляционная жалоба, в которой учреждение просило отменить судебный акт первой инстанции как постановленный с нарушением норм материального права.

Вместе с тем Верховный суд счел его правильным и не нашел оснований для его отмены.

Как отмечается в апелляционном определении, указанные дома не обладают признаками, перечисленными в Жилищном кодексе, при наличии которых МКД не может попасть в региональную программу капремонта.

«При этом суд верно исходил из того, что действующее законодательство не содержит каких-либо изъятий для включения многоквартирных домов в региональную программу капитального ремонта применительно к форме собственности на жилые помещения, целям использования жилищного фонда, механизму финансирования их строительства и содержания, а также в зависимости от количества собственников жилых помещений в многоквартирном доме», — поясняется в нем.