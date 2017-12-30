В Пензе открыли дело из-за действий чиновников при расселении людей для возведения моста Криминал

Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Пензы при расселении людей из жилья, мешавшего строительству путепровода через реку Суру в рамках федеральной целевой программы по уничтожению запасов химического оружия в России. Об этом говорится в статье Евгения Малышева «Путепровод в уголовное дело», опубликованной в газете «Улица Московская».

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По данным издания, потерпевшими признаны сестры Елена Власенкова и Юлия Эзау, унаследовавшие часть дома №15 на улице Урицкого от умершего отца, с которыми 3 июля 2013 года встречались представители мэрии.

«В ходе данной встречи лица из числа сотрудников администрации Пензы, явно превышая свои должностные полномочия, стали убеждать Эзау и Власенкову отказаться от вступления в наследство, не дожидаясь установленного шестимесячного срока», — приводится в газете текст постановления о признании сестер потерпевшими.

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При этом чиновники якобы озвучили условие, что «взамен администрация Пензы окажет содействие в решении вопроса о предоставлении двух однокомнатных квартир, введя при этом Эзау и Власенкову в заблуждение относительно условий предоставления квартир».

Позднее выяснилось, что это жилье являлось временным, в итоге сестры были вынуждены освободить его в июле 2017 года.

Строительство путепровода через Суру в рамках федеральной целевой программы по уничтожению запасов химоружия в РФ началось в 2006 году.

В 2009 году его возведение приостановили. Официальной причиной было названо недостаточное финансирование, однако, по словам рабочих, это произошло из-за несвоевременного сноса домов, которые попали в зону строительства.

В сентябре 2012 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Пензу пообещал, что правительство России выделит недостающие денежные средства на возведение путепровода.

Строительство объекта осуществлялось под контролем Минпромторга России.

В сентябре 2013 года в эксплуатацию была запущена первая очередь путепровода через Суру. Церемонию приурочили к 350-летию Пензы.

В ходе брифинга, состоявшегося в рамках торжественного мероприятия, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что открытие путепровода было бы невозможно без усилий Василия Бочкарева, занимавшего на тот момент пост губернатора Пензенской области, и его команды, «в частности, по расселению людей из жилья, находившегося на прилегающей территории».

В сентябре 2017 года Леонидовский путепровод оказался в центре скандала: широкой огласке были преданы схемы, по которым осуществлялось расселение домов на месте будущего моста. О судьбе людей, на которые повлиял данный объект, рассказали в том числе федеральные СМИ.

Также стало известно, что сестры Елена Власенкова и Юлия Эзау были прописаны в доме №15 на улице Урицкого уже после того, как его снесли для строительства путепровода.

Осенью мэрия Пензы попыталась оспорить право собственности женщин на часть несуществующего дома, однако 14 ноября суд фактически подтвердил, что они владеют недвижимостью, которой нет.