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Из-за штормового ветра 16 тыс. жителей Пензенской области остались без электричества

08:07 | 31.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Более 16 тыс. жителей Пензенской области оказались в зоне отключения электроэнергии в результате штормового ветра в среду, 30 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Из-за штормового ветра 16 тыс. жителей Пензенской области остались без электричества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что отключения произошли в 48 населенных пунктах Лунинского, Каменского, Никольского, Сосновоборского, Кузнецкого, Белинского, Сердобского, Колышлейского и Земетчинского районов, оказались обесточены почти 5,5 тыс. жилых домов и 13 социально значимых объектов.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль органов прокуратуры области», — уточнила Светлана Артамонова.

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