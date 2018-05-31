В Пензенской области полностью восстановлено электроснабжение ЖКХ

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Электроснабжение населенных пунктов Пензенской области, обесточенных в минувшую среду, 30 мая, из-за штормового ветра, полностью восстановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго».

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«Как только стали поступать первые сообщения об отключениях электроэнергии, филиал «Пензаэнерго» был переведен на особый режим работы. К местам повреждений на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях незамедлительно были направлены аварийные бригады и спецтехника», — пояснили в компании.

В «Пензаэнерго» уточнили, что в восстановлении 66 воздушных линий и более 800 трансформаторных подстанций были задействованы 216 человек и 68 единиц спецтехники.

«Большинство поврежденных воздушных линий удалось восстановить уже к полуночи. Полную подачу электроэнергии в оставшиеся после прошедшего урагана обесточенные населенные пункты энергетики обеспечили к 6.00 утра 31 мая», — сказали в организации.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время ремонтные бригады занимаются укреплением частично поврежденных штормовым ветром соединений на линиях.

«В связи с этим на некоторых участках воздушных линий внутри населенных пунктов будут производиться непродолжительные технологические отключения, в том числе и для безопасного выполнения ремонтных работ. Укрепление всех воздушных линий внутри населенных пунктов пострадавших районов продлится в течение дня», — пояснили в «Пензаэнерго».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 мая без света остались жители 48 населенных пунктов Лунинского, Каменского, Никольского, Сосновоборского, Кузнецкого, Белинского, Сердобского, Колышлейского и Земетчинского районов Пензенской области. По данным прокуратуры, были обесточены почти 5,5 тыс. жилых домов и 13 социально значимых объектов. В общей сложности в зоне отключения находились более 16 тыс. жителей Пензенской области.