EN
15:35:58 Понедельник, 4 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы в Рязани оценил подходы к благоустройству и организации дорожного движения

13:33 | 04.06.2018 | ЖКХ

Печать

Рязань, 4 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ознакомился с подходами к реализации проектов благоустройства и организации дорожного движения в Рязани в ходе рабочего визита в город в понедельник, 4 мая.

Мэр Пензы в Рязани оценил подходы к благоустройству и организации дорожного движения

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, он посетил Лыбедский бульвар, улицу Почтовую в историческом центре, а также Лесопарк — зеленую зону, где оценил проект «Под мостом», в рамках которого территория под сооружением обустраивается для активного отдыха и занятий спортом.

Кроме того, Виктор Кувайцев ознакомился с работой интеллектуальной системы в центре организации дорожного движения. С ее помощью можно отслеживать загруженность дорог и распределять транспортные потоки.

«В Пензе уделяется большое внимание вопросу организации дорожного движения, учитывая значительное количество автомобилей, которые приходятся на жителей областного центра, поэтому эта практика нам интересна. Ее можно взять на вооружение», — отметил мэр.

Экскурсия по Рязани завершилась посещением Рязанского кремля и парка, а также визитом на место захоронения первопроходца Лаврентия Загоскина.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе возбуждено дело в отношении мужчины, трижды обокравшего магазин за 15 минут Пензенская прокуратура указала Госжилстройтехинспекции на недочеты в работе
Осужденный за разврат мужчина лишен свободы из-за уклонения от обязательных работ В Пензенской области подвели итоги субботника
Олег Тархов стал прокурором Наровчатского района Пензенская «Империя» на выезде уступила питерской «Нарвской заставе»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама