Мэр Пензы в Рязани оценил подходы к благоустройству и организации дорожного движения ЖКХ

Рязань, 4 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ознакомился с подходами к реализации проектов благоустройства и организации дорожного движения в Рязани в ходе рабочего визита в город в понедельник, 4 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, он посетил Лыбедский бульвар, улицу Почтовую в историческом центре, а также Лесопарк — зеленую зону, где оценил проект «Под мостом», в рамках которого территория под сооружением обустраивается для активного отдыха и занятий спортом.

Кроме того, Виктор Кувайцев ознакомился с работой интеллектуальной системы в центре организации дорожного движения. С ее помощью можно отслеживать загруженность дорог и распределять транспортные потоки.

«В Пензе уделяется большое внимание вопросу организации дорожного движения, учитывая значительное количество автомобилей, которые приходятся на жителей областного центра, поэтому эта практика нам интересна. Ее можно взять на вооружение», — отметил мэр.

Экскурсия по Рязани завершилась посещением Рязанского кремля и парка, а также визитом на место захоронения первопроходца Лаврентия Загоскина.