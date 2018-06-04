Мэр Пензы прибыл в Рязань с рабочим визитом Политика

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев прибыл в Рязань с рабочим визитом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Целью поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве между Пензой и Рязанью», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что также Виктор Кувайцев примет участие в торжествах, посвященных 210-летию со дня рождения морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина.

«Кроме того, в графике главы администрации Пензы — осмотр объектов, благоустроенных по программе «Комфортная городская среда», посещение центра организации дорожного движения и исторического центра Рязани», — отметили в мэрии.