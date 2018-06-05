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В Пензе рассмотрены заявки участников отбора регоператоров по обращению с отходами

17:02 | 05.06.2018 | ЖКХ

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Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Заявки участников конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Пензенской области в трех зонах — восточной, южной и западной — рассмотрены в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения региона во вторник, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Пензе рассмотрены заявки участников отбора регоператоров по обращению с отходами

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Члены конкурсной комиссии убедились, что конверты не повреждены, а их содержимое не просматривается.

После вскрытия конвертов и проверки всего пакета документов к дальнейшему рассмотрению были допущены заявки лишь по двум зонам — восточной и южной.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональный оператор — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности данной организации.

С целью минимальной дифференциации тарифов для населения, снижения затрат на вывоз и захоронение неутильных фракций ТКО, а также в связи с невозможностью в ряде случаев их доставки за пределы муниципального образования территория Пензенской области была разбита на четыре административно-производственных объединения. Их территории соответствуют зонам деятельности региональных операторов.

Южная зона включает в себя Бековский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский муниципальные районы.

В восточную входят Кузнецк, Городищенский, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский муниципальные районы.

Западная зона охватывает Башмаковский, Вадинский, Земетчинский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский и Спасский муниципальные районы.

Северная зона объединяет Пензу, Заречный, Бессоновский, Шемышейский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский и Иссинский муниципальные районы.

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