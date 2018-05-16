В Пензенской области стартовал отбор регоператоров по обращению с отходами ЖКХ

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области объявило о начале конкурсного отбора региональных операторов по обращению с отходами.

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Регоператор будет осуществлять свою деятельность в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными (ТКО), которая была утверждена постановлением областного правительства от 15 декабря 2016 года.

Данный статус будет присвоен организациям по четырем зонам, на которую условно поделена территория региона.

Южная зона включает в себя Бековский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский муниципальные районы.

В восточную входят Кузнецк, Городищенский, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский муниципальные районы.

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Западная зона охватывает Башмаковский, Вадинский, Земетчинский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский и Спасский муниципальные районы.

Северная зона объединяет Пензу, Заречный, Бессоновский, Шемышейский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский и Иссинский муниципальные районы.

Региональный оператор — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности данной организации.