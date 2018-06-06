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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Пензенской области

09:00 | 06.06.2018 | ЖКХ

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль ситуацию с массовыми отключениями электроснабжения, произошедшими в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области на вечер вторника, 5 июня, из-за штормового ветра они наблюдались в 78 населенных пунктах 12 муниципальных образований. Электричество отсутствовало в 9 тыс. 626 домах и на 20 социально значимых объектах.

В зону отключения попали более 28,8 тыс. жителей Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Каменского, Нижнеломовского, Наровчатского, Пачелмского, Пензенского, Спасского и Тамалинского районов.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго России, ситуация находится на особом контроле ведомства и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

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