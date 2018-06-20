Претензии к департаменту ЖКХ по поводу торгов с участием «Пензадормоста» сочли законными ЖКХ

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Суды трех инстанций сочли законным решение управления ФАС России по Пензенской области от 5 июня 2017 года, которым действия МКУ «Департамента ЖКХ Пензы» по объединению в один лот функционально и технологически не связанных работ при проведении электронного аукциона на содержание автодорог, площадей, тротуаров, остановок, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов, путепроводов и ливне-дренажной сети города в зимнее и летнее время, а также на нанесение разметки, были признаны нарушением закона о защите конкуренции.

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Как отмечается в материалах дела, претензии антимонопольного ведомства вызвала процедура по определению подрядчика для выполнения данных работ в первом полугодии 2015 года.

Начальная (максимальная) цена превышала 225,5 млн. рублей, а размер обеспечения контракта — 10% от нее, то есть 22,5 млн. рублей, что существенно ограничило круг потенциальных участников аукциона.

Согласно выводам Арбитражного суда Пензенской области, участие в электронном аукционе одного участника — МУП «Пензадормост» — свидетельствует о том, что предмет закупки сформирован таким образом, чтобы требованиям соответствовало лишь это предприятие.

Вместе с тем содержание дорог в зимнее и летнее время требует разных видов работ и специальной техники. Также определенной спецтехники требует ямочный ремонт, нанесение и содержание горизонтальной разметки — для их выполнения «Пензадормост» заключал отдельные договоры субподряда с разными исполнителями. Следовательно, если бы эти работы были выделены в отдельные лоты, в аукционе смогли бы участвовать другие юрлица.

В связи с этим решением от 18 октября 2017 года Арбитражный суд Пензенской области отказал департаменту ЖКХ Пензы в удовлетворении требований о признании решения УФАС незаконным.

19 февраля 2018 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу муниципального казенного учреждения — без удовлетворения.

1 июня текущего года Арбитражный суд Поволжского округа признал оба предыдущих решения по данному делу законными, оставив кассационную жалобу департамента ЖКХ Пензы без удовлетворения.

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Согласно данным, размещенным на сайте МКУ «Департамент ЖКХ Пензы», с начала 2018 года учреждение заключило с МУП «Пензадормост» два крупных контракта на содержание автодорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, ливне-дренажной сети, локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций ливневой канализации, дорожных знаков и светофорных объектов в границах городского округа — более чем на 68 млн. рублей и почти на 176 млн. рублей.

На официальном портале госзакупок опубликованы протоколы, в которых говорится о том, что заявка муниципального унитарного предприятия на участие в соответствующих электронных аукционах вновь была единственной.