Максим Иванкин возглавил департамент ЖКХ Пензы Политика

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Максим Иванкин, занимавший должность заместителя руководителя МУП «Пензадормост» с декабря 2017 года, назначен директором МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы». Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на совещании в горадминистрации во вторник, 15 мая.

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Он уточнил, что Максим Иванкин приступил к исполнению обязанностей накануне.

Комментируя данное назначение, в пресс-службе администрации Пензы пояснили, что новый руководитель департамента ЖКХ должен обеспечить эффективную работу в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также инженерной инфраструктуры города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с марта 2016 года Максим Иванкин исполнял обязанности главы управления транспорта и связи Пензы после увольнения прежнего руководителя Игоря Норкина.

В ноябре 2017 года он освободил пост начальника управления, а в начале декабря был назначен заместителем руководителя МУП «Пензадормост».

И.о. директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» с сентября 2017 года и до настоящего времени являлся Денис Леонтьев.