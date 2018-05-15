EN
16:22:57 Вторник, 15 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Максим Иванкин возглавил департамент ЖКХ Пензы

10:40 | 15.05.2018 | Политика

Печать

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Максим Иванкин, занимавший должность заместителя руководителя МУП «Пензадормост» с декабря 2017 года, назначен директором МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы». Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на совещании в горадминистрации во вторник, 15 мая.

Максим Иванкин возглавил департамент ЖКХ Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что Максим Иванкин приступил к исполнению обязанностей накануне.

Комментируя данное назначение, в пресс-службе администрации Пензы пояснили, что новый руководитель департамента ЖКХ должен обеспечить эффективную работу в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также инженерной инфраструктуры города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с марта 2016 года Максим Иванкин исполнял обязанности главы управления транспорта и связи Пензы после увольнения прежнего руководителя Игоря Норкина.

В ноябре 2017 года он освободил пост начальника управления, а в начале декабря был назначен заместителем руководителя МУП «Пензадормост».

И.о. директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» с сентября 2017 года и до настоящего времени являлся Денис Леонтьев.

Загрузка...
Читайте также
В «Российском союзе ветеранов» назвали перенос стелы «Слава Героям» неуместным Под Пензой экс-полицейский приговорен к лишению свободы за взятку в 13 тыс. рублей
«Гефест» выполнит реставрационные работы в Спасском соборе Пензы Православные врачи будут консультировать пациентов в отдаленных пензенских селах
Белозерцев в Саратове принял участие в совещании с Патрушевым и Бабичем В пензенские школы к 1 сентября поступит более 54 тыс. бесплатных дневников
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама