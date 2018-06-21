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Мэрия Пензы распределила гранты на ремонт подъездов и установку детских площадок

11:18 | 21.06.2018 | ЖКХ

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Администрация Пензы подвела итоги конкурса социально значимых проектов, по итогам которого распределены гранты в сумме 16 млн. рублей среди жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), товариществ собственников жилья (ТСЖ), общественных и других организаций.

Мэрия Пензы распределила гранты на ремонт подъездов и установку детских площадок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в период с 25 апреля по 24 мая поступило 69 заявок, из которых отобрана 41.

В Железнодорожном районе распределено 3,5 млн. рублей, в Ленинском — 3 млн. рублей, в Октябрьском — 5,5 млн. рублей, в Первомайском — 4 млн. рублей.

Сумма грантов составит не более 70% от общей стоимости проекта, указанной в смете, и не более 500 тыс. рублей для заявок, предусматривающих архитектурную подсветку многоквартирных жилых домов.

Согласно представленным данным, средства грантового конкурса будут направлены, в частности, на ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, крыш, подъездов, фасадов, асфальтирование территорий вблизи жилых домов, обустройство детских и спортивных площадок, а также другие цели.

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