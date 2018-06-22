Облсуд подтвердил законность штрафов, наложенных на компанию «Т Плюс теплосеть Пенза» ЖКХ

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без удовлетворения жалобу АО «Т Плюс теплосеть Пенза» на постановления Октябрьского районного суда города, которыми были признаны законными два штрафа в размере 80 тыс. рублей каждый, наложенные на компанию за непроведение восстановительных работ в местах зимнего ремонта сетей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель райсуда.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, организация должна была восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре у дома №18 на улице Минской до 18 февраля и на автостоянке у дома №37 на улице Леонова до 14 марта, однако не сделала этого, в связи с чем административная комиссия Октябрьского района Пензы приняла решения о назначении наказания за нарушение областного кодекса об административных правонарушениях.

«У АО «Т Плюс теплосеть Пенза» имелись все возможности для выполнения вышеуказанных требований по восстановлению нарушенного благоустройства в установленные в разрешениях сроки — температура в этот период поднималась выше -10°C, в зимнее время возможность приобретения литого асфальта была. Таким образом, совершенным АО «Т Плюс теплосеть Пенза» деяниям дана верная юридическая квалификация, а наказание назначено с учетом всех обстоятельств и в пределах санкции статьи», — сказал собеседник агентства.

Читайте также

На пути акционирования МКП «Теплоснабжение города Пензы» сделан еще один шаг

По его словам, суд также принял во внимание тот факт, что в период 2017–2018 годов только на территории Октябрьского района Пензы организация была привлечена к административной ответственности 12 раз.

«Исходя из изложенного, Октябрьский районный суд Пензы постановления административной комиссии о привлечении АО «Т Плюс теплосеть Пенза» к ответственности по ч. 3 ст. 3.1 закона «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях» оставил без изменения. Продолжая оспаривать свою вину, предприятие подало жалобы в областной суд, который своими решениями от 14 июня подтвердил законность двух вынесенных актов», — пояснил он.

Представитель суда отметил, что помимо этих двух постановлений административной комиссии, в районный суд поступило еще четыре жалобы, по каждой из которых также назначен штраф в 80 тыс. рублей.