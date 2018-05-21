На пути акционирования МКП «Теплоснабжение города Пензы» сделан еще один шаг ЖКХ

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Мэрия утвердила условия приватизации муниципального казенного предприятия «Теплоснабжение города Пензы», расположенного на улице Некрасова, 34.

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По сведениям, которыми располагает ИА «PenzaNews», соответствующее постановление глава администрации города Виктор Кувайцев подписал еще 5 марта 2018 года, однако данная информация широко не афишировалась.

Согласно тексту документа, МКП будет преобразовано в акционерное общество (АО) с уставным капиталом 576 млн. 491 тыс. 820 рублей, состоящим из 576 млн. 491 тыс. 820 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Этим же постановлением утвержден состав подлежащего и не подлежащего приватизации имущества предприятия, расчет балансовой стоимости активов, а также перечень обременений и ограничений.

Так, в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, теплосетей и централизованных систем горячего водоснабжения установлено обременение инвестиционными обязательствами по строительству, реконструкции и модернизации. Кроме того, имеется обременение эксплуатационными обязательствами, в том числе по обеспечению бесперебойного отопления потребителей в зимний период.

Помимо этого, постановлением утвержден устав АО «Теплоснабжение города Пензы», в соответствии с которым основными видами деятельности общества будут являться передача пара и горячей воды, распределение тепловой энергии и торговля ею, обеспечение работоспособности теплосетей, транспортная обработка грузов, перевозка грузов неспециализированными транспортными средствами, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, а также осуществление земляных работ.

Органами управления общества являются общее собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор.

Подписанным Виктором Кувайцевым документом определен состав совета директоров в количестве пяти человек, в их числе — вице-мэр Юрий Ильин, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин, заместитель директора МКП «Теплоснабжение города Пензы» Инна Синюкова, начальник правового управления мэрии Всеволод Пилипенко и руководитель управления муниципального имущества горадминистрации Наиля Алюшева.

Гендиректором АО определен Михаил Кудимов, возглавивший МКП в апреле 2017 года.

В его компетенции находится подписание решения о выпуске акций, которые получит единственный учредитель — город Пенза в лице управления муниципального имущества.

Затем предстоит государственная регистрация выпуска акций и АО «Теплоснабжение города Пензы».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально предполагалось, что акционирование МКП «Теплоснабжение города Пензы» завершится в июле 2017 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились.

Предыдущий руководитель филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, комментируя широко обсуждаемую информацию о том, что МКП в перспективе отойдет компании за долги, отметил, что «прошли те времена, когда можно было банкротить предприятие, выпускать акции на сумму задолженности и распределять их между теми, перед кем она образовалась».

В октябре 2017 года мэр Виктор Кувайцев высказал мнение, что приватизация МКП осуществляется не для того, «чтобы погасить какую-то задолженность», а для определения субъекта, который хочет иметь такой бизнес.

В середине марта 2018 года стала известна причина проблем с акционированием МКП «Теплоснабжение города Пензы». В рамках четырех исполнительных производств судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении муниципального предприятия. Основанием для этого стали долги перед компанией «Т Плюс».

Примерно в то же время Виктор Кувайцев заявил, что власти заинтересованы в оперативном решении вопроса с акционированием, так как в течение лета предстоит провести подготовку к отопительному сезону 2018–2019 годов.