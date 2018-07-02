EN
20:21:54 Понедельник, 2 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Испытания перед отопительным сезоном проведены в 11% МКД Пензы

09:51 | 02.07.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Гидравлические испытания проведены в 388 многоквартирных домах Пензы, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, что составляет 11% от общего числа. Соответствующая информация озвучена на совещании в областном правительстве в понедельник, 2 июля.

Испытания перед отопительным сезоном проведены в 11% МКД Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Аналогичная работа выполнена в 49% школ и 38% учреждений культуры. Подготовлено три из 75 котельных.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подверг резкой критике ответственных за подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Он также отметил, что необходимо добиться снятия ареста со счетов МКП «Теплоснабжение города Пензы» на время подготовки к отопительному сезону и его начала, сообщает пресс-служба правительства региона.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе уголовное дело завели на мать, жестоко обращавшуюся с дочерью Четвертый праправнук родился у жительницы Заречного в день ее 108-летия
В Пензе предложено создать ресурсный центр по сопровождению детей с аутизмом В Пензе начала работу «IT-лаборатория»
Сотрудники МЧС спасли шесть человек из общежития в Пензе во время пожара Анна Кузнецова надеется, что вскоре в Пензе будет запущен «Социальный навигатор»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама