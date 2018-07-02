Испытания перед отопительным сезоном проведены в 11% МКД Пензы ЖКХ

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Гидравлические испытания проведены в 388 многоквартирных домах Пензы, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, что составляет 11% от общего числа. Соответствующая информация озвучена на совещании в областном правительстве в понедельник, 2 июля.

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Аналогичная работа выполнена в 49% школ и 38% учреждений культуры. Подготовлено три из 75 котельных.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подверг резкой критике ответственных за подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Он также отметил, что необходимо добиться снятия ареста со счетов МКП «Теплоснабжение города Пензы» на время подготовки к отопительному сезону и его начала, сообщает пресс-служба правительства региона.