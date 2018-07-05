«РКС» к концу года предложит пути модернизации системы водоснабжения в Пензе ЖКХ

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Группа компаний «Российские коммунальные системы» («РКС») представит предложения по модернизации системы водоснабжения в Пензе к концу 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, в планах — внедрение систем автоматизации, обеспечивающих снижение энергопотребления, переход на новые технологии работы очистных сооружений и ремонт изношенных сетей.

«К декабрю мы можем представить программы развития водоснабжения, предусматривающие различные варианты решения этой проблемы. Нужно найти правильный баланс между повышением качества услуги и возможностями ее потребителей», — сказал он в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в областном правительстве.

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В свою очередь глава региона обратил внимание на то, что необходимо вкладывать средства в развитие сетей и проводить грамотную тарифную политику.

«Предприятие должно предпринять все усилия для повышения качества своей работы, для бесперебойного обеспечения потребителей водой», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2018 года частный оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» приобрел две пензенские компании — ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», размер доли которых в ООО «Горводоканал» составляет 49% и 2% соответственно, с намерением о последующей трансформации договора аренды в концессию.

В результате «РКС» начали производственную деятельность в Пензе в качестве управляющей компании и держателя актива ООО «Горводоканал».