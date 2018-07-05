В Пензе экс-директор МУПа оштрафован за обман потребителей ЖКХ

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы подтвердил законность постановления заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в соответствии с которым бывший директор МУП «Заря» по обслуживанию жилого фонда Николай Ермолаев привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 10 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, установлено, что требование об оплате услуг по вывозу крупногабаритного мусора, содержавшееся в квитанциях за период с июня по декабрь 2017 года, было включено муниципальным предприятием неправомерно — сумма должна входить в плату за содержание и ремонт общего имущества.

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«В данных квитанциях были искажены факты относительно реального размера платы за предоставленные услуги по содержанию и ремонту общего имущества, что является обсчетом потребителей и влечет административную ответственность», — отметили в ведомстве.

Николай Ермолаев подал на постановление жалобу, в которой, в частности, указал, что уже не является директором МУПа. Также он представил распоряжение от 13 марта 2018 года, свидетельствующее о перерасчете платы за предоставленные услуги собственникам жилых помещений.

Как отмечается на сайте суда, эти доводы были признаны несостоятельными.

В момент совершения правонарушения и составления постановления о возбуждении дела он занимал должность руководителя МУП «Заря» по ОЖФ, а факт произведения перерасчета, то есть устранение нарушения, не является основанием для освобождения от ответственности.

В связи с этим суд оставил жалобу без удовлетворения.