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В Пензе ищут решение проблемы с изношенностью водопровода на площади Ленина

13:19 | 09.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проработать различные варианты решения проблемы с изношенностью водопровода диаметром 400 мм вдоль площади имени В.И. Ленина, реконструкция которой вступила в активную стадию.

В Пензе ищут решение проблемы с изношенностью водопровода на площади Ленина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учитывая существующую тревогу, до завтрашнего дня нужно найти самый разумный выход. Мы понимаем, что это может повлиять на продолжительность ремонта, поэтому важно изыскать самый оптимальный вариант и по срокам выполнения, и в части финансового сопровождения», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев также дал задание ответственным лицам рассмотреть возможность прокладки резервной трубы для переключения источника подачи воды на случай аварии.

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