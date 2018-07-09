В Пензе ищут решение проблемы с изношенностью водопровода на площади Ленина ЖКХ

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил проработать различные варианты решения проблемы с изношенностью водопровода диаметром 400 мм вдоль площади имени В.И. Ленина, реконструкция которой вступила в активную стадию.

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«Учитывая существующую тревогу, до завтрашнего дня нужно найти самый разумный выход. Мы понимаем, что это может повлиять на продолжительность ремонта, поэтому важно изыскать самый оптимальный вариант и по срокам выполнения, и в части финансового сопровождения», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев также дал задание ответственным лицам рассмотреть возможность прокладки резервной трубы для переключения источника подачи воды на случай аварии.