Реконструкция площади Ленина в Пензе вступила в активную стадию Общество

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Реконструкция площади имени В.И. Ленина в Пензе, которая обойдется городскому бюджету почти в 80 млн. рублей, вступила в активную стадию.

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К настоящему времени территория практически полностью огорожена коричневым металлическим забором, на котором размещен паспорт объекта.

На нем указано, что заказчиком работ выступило управление капитального строительства Пензы, возглавляемое Игорем Умновым; генеральным подрядчиком является ООО «Техстрой», ранее подавшее единственную заявку на соответствующий электронный аукцион; а проектировщиком — ООО «Архитектурная мастерская Александра Бреусова».

Завершить капитальный ремонт площади планируется в декабре 2018 года, однако 18 июня в ходе выездного совещания на объекте губернатор Иван Белозерцев призвал выполнить весь запланированный объем раньше — к 7 ноября.

На данный момент здесь ведутся подготовительные работы. Там, где еще год назад был снят асфальт, покрытие демонтировано полностью. Специалисты разравнивают площадку, которую намечено преобразить.

В результате ограждения территории на площади стало заметно меньше парковочных мест, что создает определенные сложности для автомобилистов.

Также реконструкция сказалась на работе ресторана быстрого питания «Макдоналдс», в непосредственной близости от которого установлен забор. Чтобы не потерять клиентов, заведение разместило на ограждении баннер, информирующий о том, что заведение продолжает функционировать в обычном режиме.

Жители Пензы с интересом наблюдают за происходящим через проемы в металлической конструкции. В более выигрышном положении находятся чиновники правительства Пензенской области, которые могут следить за реконструкцией из окон своих кабинетов.

25 июня 2018 года управление капитального строительства Пензы и ООО «Техстрой», зарегистрированное в Москве и имеющее почтовый адрес в Казани, заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту площади имени В.И. Ленина.

Его цена составила 78 млн. 580 тыс. 90 рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из средств муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Предполагаемая дата завершения капремонта — 1 декабря 2018 года.

Проект, в соответствии с которым намечено преобразить данную территорию, разработан с учетом концепции благоустройства общественных пространств Пензы, согласованной КБ «Стрелка».

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Ожидается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.