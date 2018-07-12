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Горячей воды нет в 353 МКД и 42 соцобъектах Пензы

10:27 | 12.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. 353 многоквартирных дома, 23 детских сада, 17 школ и две больницы Пензы отключены от горячего водоснабжения по состоянию на 11 июля. Об этом сообщил и.о. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Александр Дерябин в ходе совещания в мэрии, посвященного подготовке к отопительному сезону.

Горячей воды нет в 353 МКД и 42 соцобъектах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава городской администрации Виктор Кувайцев отметил, что МКП «Теплоснабжение города Пензы» при поддержке муниципалитета, в том числе материальной, работает в штатном режиме.

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«Основные усилия направлены на восстановление подачи горячего водоснабжения и подготовку к отопительному сезону. Несмотря ни на что, спрос с предприятия такой же, как и был во все предшествующие годы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, гидравлические испытания проведены в 1 тыс. 369 многоквартирных домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения.

Также опрессовка завершена во всех 226 школах и в 31 учреждении культуры.

Подготовлено к отопительному сезону семь котельных АО «Пензтеплоснабжение» и четыре центральных тепловых пункта МКП «Теплоснабжение города Пензы».

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