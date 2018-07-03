МКП «Теплоснабжение Пензы» задолжало группе «Т Плюс» 1,4 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед группой «Т Плюс» достигла к 1 июля 2018 года 1,4 млрд. рублей, что составляет более 79% от суммы долга всех категорий потребителей за тепловую энергию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске.

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«С 20 января текущего года на все четыре расчетных счета МКП наложен арест, все поступающие средства списываются на погашение задолженности. Так, за январь–апрель включительно «Теплоснабжение города Пензы» принудительно оплатило долг в сумме 502,3 млн. рублей», — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что в марте группа «Т Плюс» отсудила у муниципального предприятия еще 701 млн. рублей, исполнительные листы на эту сумму выставлены должнику.

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«Т Плюс» подтверждает готовность к конструктивному диалогу с муниципальным предприятием по вопросу урегулирования всей дебиторской задолженности, в том числе и исполнительного производства», — отметили в компании.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 марта 2018 года было подписано постановление мэрии, которым утверждены условия приватизации муниципального казенного предприятия «Теплоснабжение города Пензы», расположенного на улице Некрасова, 34.

Согласно тексту документа, МКП будет преобразовано в акционерное общество (АО) с уставным капиталом 576 млн. 491 тыс. 820 рублей, состоящим из 576 млн. 491 тыс. 820 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Этим же постановлением утвержден состав подлежащего и не подлежащего приватизации имущества предприятия, расчет балансовой стоимости активов, а также перечень обременений и ограничений.