Виктор Кувайцев оценил последствия урагана в Пензе ЖКХ

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил последствия ураганного ветра и сильного ливня, которые непродолжительное время бушевали в некоторых районах города в понедельник, 16 июля.

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По результатам объезда мэр отметил, что в настоящее время основная часть дорог находится в проезжем состоянии, там, где возникла необходимость, начаты работы по очистке ливневых решеток.

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Он поручил руководству МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и МУП «Пензадормост» к утру 17 июля ликвидировать последствия разгула стихии.

«Примите все необходимые меры, чтобы оперативно убрать ветви деревьев и грязь с проезжей части», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате урагана повалено несколько деревьев в центральной части города, некоторые из них упали на машины.

Также не выдержала натиска стихии рекламная конструкция около остановки «ТТС».