В Пензенской области за полгода выявили пять фактов легализации доходов от наркобизнеса ЖКХ

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Сотрудники органов внутренних дел выявили в Пензенской области пять преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», за период с января по июнь 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, возбуждено три уголовных дела в отношении граждан, оборудовавших тайники с наркотиками, которые конвертировали биткоины, полученные в качестве вознаграждения за работу, и переводили деньги на банковские карты в целях дальнейшего обналичивания.

«В настоящее время в этой сфере выработан определенный алгоритм работы. По инициативе прокуратуры области органы предварительного расследования направляют запросы по уголовным делам в отношении организованных преступных групп и по совершенным в особо крупном размере в Росфинмониторинг в целях отработки всех участников на предмет легализации доходов», — пояснила Светлана Артамонова.