Самые благоустроенные города и села Пензенской области поощрят на сумму 20 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области объявило о начале приема заявок на конкурс, по итогам которого самые благоустроенные муниципальные образования региона получат денежные премии на сумму 20 млн. рублей.

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Победители будут определены в четырех категориях — среди городских округов и поселений, а также среди сельских поселений в численностью населения менее 3 тыс. человек и выше этого показателя.

Самый благоустроенный городской округ Пензенской области получит 1,8 млн. рублей. За второе место предусмотрено вознаграждение в размере 1,2 млн. рублей, за третье — 1 млн. рублей.

Образцовые городские поселения, занявшие призовые места, могут рассчитывать на премии в размере 1,8 млн., 1,5 млн. и 1,2 млн. рублей соответственно. Кроме того, будут определены лауреаты I, II и III степеней — им полагается 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей.

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Сельские поселения, в которых живут более 3 тыс. человек, продемонстрировавшие успехи в сфере благоустройства, получат за места с первого по третье 1,8 млн., 1,5 млн. и 1,2 млн. рублей, а обладатели звания лауреатов трех степеней — 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей.

Премии для сельских поселений с численностью населения менее 3 тыс. человек составят: за призовые места — 1,2 млн., 1 млн. и 800 тыс. рублей, за дипломы лауреатов I–III степеней — 400 тыс., 320 тыс. и 280 тыс. рублей.

По условиям конкурса, не менее 90% премии должно быть потрачено на решение вопросов местного значения, в том числе обустройство мест массового отдыха, сбора твердых коммунальных отходов и приобретение материально-технических ресурсов.

Предполагается, что состязание будет стимулировать органы местного самоуправления к улучшению работы в сфере ЖКХ и использованию передового опыта по благоустройству территорий.

Прием заявок продлится до 27 июля.