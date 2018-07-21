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В Пензе на субботнике убрали мусор из русла Суры

12:38 | 21.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Коммунальные службы, сотрудники администрации Ленинского района Пензы, городских управлений и подведомственных им учреждений провели субботник, убрав мусор из русла реки Суры в районе монумента «Росток» 21 июля.

В Пензе на субботнике убрали мусор из русла Суры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они граблями вытащили из воды водоросли, убрали бутылки и другой мусор, в том числе большое бревно. Для работ использовались лодки.

Комментируя мероприятие по благоустройству, мэр Виктор Кувайцев напомнил, что ранее планировалось очистить дно Суры от мусора, который стал виден на обмелевших участках.

«Сегодня, к сожалению, уровень воды поднялся, поэтому мы обязательно осуществим задуманное в другой день, вероятнее всего, в следующую субботу, а пока уберем все, что находится на поверхности», — сказал он.

Глава администрации города добавил, что во вторник, 24 июля, администрация Железнодорожного района Пензы организует очистку противоположной стороны реки, сообщает пресс-служба мэрии.

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