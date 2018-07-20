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Мусор, оказавшийся на виду после снижения уровня воды в Суре, уберут в течение суток

15:11 | 20.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Работы по очистке дна реки Суры в центре Пензы от мусора, который стал виден на обмелевших участках после снижения уровня воды, будут организованы в предстоящую субботу, 21 июля. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Мусор, оказавшийся на виду после снижения уровня воды в Суре, уберут в течение суток

Фото: Penza-gorod.ru

«В связи с ремонтом плотины [...] вода в районе набережной отступила от берега на 3–4 метра. Обнажилась неприглядная картина состояния дна реки Суры», — отметил он в ходе совещания, проведенного в пятницу, 20 июля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Юрий Ильин поручил руководителям управления по делам ГО и ЧС, департамента ЖКХ, МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и МУП «Пензадормост» обеспечить работников, которые будут задействованы в работах, водонепроницаемыми костюмами и обувью, а также подготовить технику для вывоза собранного мусора.

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