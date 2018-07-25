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Пензенский губернатор недоволен сроками заключения контрактов на благоустройство

08:30 | 25.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил недовольство сроками заключения контрактов на реализацию проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в некоторых районах.

Пензенский губернатор недоволен сроками заключения контрактов на благоустройство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так работать нельзя. Необходимо готовить документацию заранее. Надо было своевременно заложить деньги в бюджет, провести торги, сделать ПСД [проектно-сметную документацию], чтобы к апрелю у вас были все документы с экспертизой. Сейчас вы уже должны работать на этих объектах», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции во вторник, 24 июля.

Иван Белозерцев напомнил, что от выполнения проекта и своевременности использования средств зависит получение финансирования в 2019 году.

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«Это проблема глав администраций районов и их заместителей, которые курируют эту работу. Нельзя допустить, чтобы из-за разгильдяйства одного из них пострадала вся область», — добавил глава региона.

Губернатор поручил сдать объекты до 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2018 году в программе «Формирование комфортной городской среды» принимают участие все муниципальные образования. Запланировано благоустройство 22 дворов и 38 общественных пространств.

На данный момент заключено девять муниципальных контрактов, завершены торги по 17 территориям. До конца июля планируется заключить еще восемь контрактов.

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