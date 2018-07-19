В Кузнецке главу УКСа будут судить за подлог при формировании современной городской среды Криминал

Кузнецк, 19 июля 2018. PenzaNews. Начальник управления капитального строительства Кузнецка Пензенской области Рафаэль Биктимиров предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

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«По данным следствия, в октябре 2017 года начальник управления капитального строительства Кузнецка по результатам аукциона заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на выполнение капремонта фонтана на улице Ленина. Денежные средства на указанные работы были выделены из федерального и регионального бюджетов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ноябре чиновник ради получения премии за IV квартал изготовил акт о приемке работ с заведомо ложными сведениями о выполнении окраски грязеуловительных решеток, а также справку об их стоимости и затрат, при этом в действительности они завершены не были.

Представитель следственного управления добавила, что в начале декабря, когда работы по контракту были выполнены не в полном объеме, начальник УКСа изготовил еще один акт и справку, на основании которых подрядчик получил оплату за работы по гидроизоляции, отделку в помещении насосной и прокладку трубопроводов в бассейне фонтана без их фактического исполнения.

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«На основании указанных официальных документов, содержавших заведомо ложные сведения, в середине декабря с лицевого счета управления капитального строительства Кузнецка индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства на общую сумму более 5,2 млн. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в ходе предварительного следствия чиновник полностью признал вину.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капитальный ремонт фонтана на улице Ленина в Кузнецке Пензенской области проводился в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Подрядчик был определен по результатам электронного аукциона, на который поступила одна заявка.

В результате 18 октября 2017 года управление капитального строительства Кузнецка в лице начальника Рафаэля Биктимирова и индивидуальный предприниматель Анатолий Торопцев заключили муниципальный контракт на сумму 5 млн. 241 тыс. 353 рубля.

Работы по контракту требовалось выполнить до 11 ноября.