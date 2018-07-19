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В Кузнецке главу УКСа будут судить за подлог при формировании современной городской среды

09:05 | 19.07.2018 | Криминал

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Кузнецк, 19 июля 2018. PenzaNews. Начальник управления капитального строительства Кузнецка Пензенской области Рафаэль Биктимиров предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

В Кузнецке главу УКСа будут судить за подлог при формировании современной городской среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в октябре 2017 года начальник управления капитального строительства Кузнецка по результатам аукциона заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на выполнение капремонта фонтана на улице Ленина. Денежные средства на указанные работы были выделены из федерального и регионального бюджетов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ноябре чиновник ради получения премии за IV квартал изготовил акт о приемке работ с заведомо ложными сведениями о выполнении окраски грязеуловительных решеток, а также справку об их стоимости и затрат, при этом в действительности они завершены не были.

Представитель следственного управления добавила, что в начале декабря, когда работы по контракту были выполнены не в полном объеме, начальник УКСа изготовил еще один акт и справку, на основании которых подрядчик получил оплату за работы по гидроизоляции, отделку в помещении насосной и прокладку трубопроводов в бассейне фонтана без их фактического исполнения.

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«На основании указанных официальных документов, содержавших заведомо ложные сведения, в середине декабря с лицевого счета управления капитального строительства Кузнецка индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства на общую сумму более 5,2 млн. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в ходе предварительного следствия чиновник полностью признал вину.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капитальный ремонт фонтана на улице Ленина в Кузнецке Пензенской области проводился в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Подрядчик был определен по результатам электронного аукциона, на который поступила одна заявка.

В результате 18 октября 2017 года управление капитального строительства Кузнецка в лице начальника Рафаэля Биктимирова и индивидуальный предприниматель Анатолий Торопцев заключили муниципальный контракт на сумму 5 млн. 241 тыс. 353 рубля.

Работы по контракту требовалось выполнить до 11 ноября.

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