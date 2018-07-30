В Кузнецке сорваны сроки возобновления подачи горячей воды ЖКХ

Кузнецк, 30 июля 2018. PenzaNews. Возобновление подачи горячей воды в Кузнецке Пензенской области, запланированное на 27 июля, отложено на несколько дней.

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Как пояснил заместитель технического директора АО «Гидромаш-Групп» Алексей Власов, при пуске паровой турбины после проведенного ремонта был выявлен еще один дефект.

Он уточнил, что специалисты занимаются устранением неполадок без выходных.

В свою очередь глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил ему ежедневно вечером докладывать о ходе ремонта.

«Подрядчик должен сдать объект с гарантией, чтобы подобной ситуации не возникло в отопительный сезон», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в понедельник, 30 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящий момент сети заполнены, находятся под давлением и полностью готовы к подаче горячей воды после восстановления паровой турбины.